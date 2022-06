Red Hot Chili Peppers in concerto a Firenze | la recensione

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 21 giugno 2022) Finita l’attesa. Finalmente i Red HotPeppers in Italia! Un’unica e imperdibile data, una sola occasione per incendiare il palco delRocks davanti a 63 mila spettatori sognanti. Foto di Cristina Previte. Una lunga e calda giornata quella di sabato 18 giugno, ad accompagnarli persino il loro sole californiano. Nell’aria adrenalina pura, tutti carichi e trepidanti nel vedere la band che ha scandito i momenti più significativi delle nostre esistenze. A preparare l’atmosfera, scaldando il palco, i Savana Funk seguiti da Remi Wolf che, in un attimo, grazie alla sua voce, ci riporta sulle corde di Janis Joplin e Amy Winehouse. La Visarno Arena manda in scena anche Tedua e Nas con l’ultimo atto: “La (t)rap non è la morte del rock”. Rulli di tamburi invisibili… ed eccoli, perfettamente in orario, i Red Hot ...