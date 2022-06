Racket biglietti al Colosseo e ai Musei Vaticani | allarme a Roma

(Di martedì 21 giugno 2022) Il mestiere del bagarino si è evoluto, con tour anche in lingua inglese e spagnola. Ivengono acquistati online, provocando il sold out, e poi rivenduti a turisti poco scaltri

'La pandemia ha portato un grande cambiamento rispetto ad anni fa: ipossono essere comprati solo online e non è più possibile acquistarli alle casse in loco', precisa Isabella Ruggiero ...... dei truffatori informatici che li hanno forniti difalsi e delle menzogne del governo ... oppure hanno dovuto pagare per riaverle:puro e semplice, grassazione di massa. Si ... Colosseo e Musei Vaticani, racket dei biglietti: così i turisti vengono truffati «Ti servono biglietti Guarda, oggi per il Colosseo è tutto esaurito, ma se vuoi entrare te li do io». Così parlò l’adescatore a quattro metri di distanza ...