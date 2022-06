Prelemi | novità in arrivo | “Progetto con Amazon di due giorni”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 giugno 2022) Una bellaper i: la coppia di ex gieffini ha rivelato il nuovoIl tempo per staccare la spina dalle fatiche quotidiane è poco anche in vacanza per i. Infatti, come annunciato da Giulia Salemi in questi minuti sui social, insieme al suo Pierpaolo sarà protagonista di un’altra intrigante avventura nei prossimi. Più precisamente si tratta di un’attività da svolgere per il più grande marchio di e-commerce del mondo, ovvero. “Buonssimo, io e Pier stiamo partendo dueper uncon. Non possiamo ancora raccontarvi tutto” – il mistero tenuto alto dalla influencer con i fan che dunque dovranno ancora attendere un po’ di tempo per scoprire di cosa si tratta ...