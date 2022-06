Per la Notte Bianca di Fiumicino bus navette gratis dai parcheggi: percorsi e orari (Di martedì 21 giugno 2022) Fiumicino – In occasione della Notte Bianca di Fiumicino, il Comune ha messo a disposizione tre navette gratuite per raggiungere comodamente le zone della festa da tre grandi parcheggi. Le navette partiranno ogni 15 minuti a partire dalle 20 fino alle 2 di Notte. Queste le linee: – una navetta partirà dal nuovo parcheggio realizzato all’angolo tra via Coccia di Morto e via Foce Micina (oltre 600 posti auto) e porterà a Largo dei Delfini; – una seconda navetta partirà dal parcheggio in via di Villa Guglielmi e dall’ex Centrale Enel (oltre 400 posti auto) e porterà in Viale Traiano nei pressi della passerella pedonale; – una terza navetta partirà dal parcheggio in Largo Paolo Borsellino (oltre 600 posti ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022)– In occasione delladi, il Comune ha messo a disposizione tregratuite per raggiungere comodamente le zone della festa da tre grandi. Lepartiranno ogni 15 minuti a partire dalle 20 fino alle 2 di. Queste le linee: – una navetta partirà dal nuovoo realizzato all’angolo tra via Coccia di Morto e via Foce Micina (oltre 600 posti auto) e porterà a Largo dei Delfini; – una seconda navetta partirà dalo in via di Villa Guglielmi e dall’ex Centrale Enel (oltre 400 posti auto) e porterà in Viale Traiano nei pressi della passerella pedonale; – una terza navetta partirà dalo in Largo Paolo Borsellino (oltre 600 posti ...

