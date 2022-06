“Parte la denuncia”. Incidente a Battiti Live, paura tra il pubblico: tre persone in ospedale (Di martedì 21 giugno 2022) Incidente a Battiti Live durante la registrazione della puntata della kermesse musicale organizzata da Radio Norba e in onda su Italia Uno. Il video girato durante la puntata della manifestazione condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri registrata sabato 18 giugno, sul Lungomare Imperatore Augusto a Bari, è diventato virale. L’Incidente a Battiti Live ha causato tre persone ferite. Una coppia di fidanzati e una loro amica sono finiti all’ospedale dopo che l’amico di un cantante che si stava esibendo sul palco ha deciso di lanciarsi in mezzo alla folla scatenando il putiferio e provocando delle ferite ai tre amici, costretti a ricorrere a lasciare lo show e a recarsi all’ospedale per curare le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)durante la registrazione della puntata della kermesse musicale organizzata da Radio Norba e in onda su Italia Uno. Il video girato durante la puntata della manifestazione condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri registrata sabato 18 giugno, sul Lungomare Imperatore Augusto a Bari, è diventato virale. L’ha causato treferite. Una coppia di fidanzati e una loro amica sono finiti all’dopo che l’amico di un cantante che si stava esibendo sul palco ha deciso di lanciarsi in mezzo alla folla scatenando il putiferio e provocando delle ferite ai tre amici, costretti a ricorrere a lasciare lo show e a recarsi all’per curare le ...

