Pubblicità

MCriscitiello : Palermo venduto ai proprietari del Manchester City. Mirri vende l’80% delle quote a 10 mln più 2 di bonus. Si tiene… - DiMarzio : Incontro in giornata tra il presidente del @Palermofficial Mirri e un rappresentante del #CityGroup: accordo vicino… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Palermo, Mirri: «Non saremo solo una squadra satellite del City»: «Non posso fare alcun riferi… - CalcioFinanza : #Palermo, Mirri: «Non saremo solo una squadra satellite del City» - MondoPalermo : #Palermo, Mirri e Castagnini altro rilancio. Ieri summit al Barbera, ecco gli uomini del City Football Group che lo… -

Vorrebbe dire, ma non può dire ancora tutto. Stretto, com'è, nella morsa degli accordi di riservatezza. Dario, presidente del, però non si nasconde, ha interrotto i festeggiamenti per la promozione per definire l'accordo con il City Football Group per il quale si attende solo l'ufficialità. Non ......- ormai in chiusura - trae City Group: la holding di Mansour si prodiga ad acquistare subito il 60% delle quote, il restante 20% sarà acquisito al termine del contenzioso trae Di ...«Non posso fare alcun riferimento specifico, ma confermare interessi di investitori. Prima facciamo e poi annunciamo. Lunedì scorso sono andato a Milano perché ho delle responsabilità. È finita una st ...L'acquisto delle quote del Palermo da parte del City Football Group spinge il presidente Mirri ad essere ambizioso ...