Napoli, Salvione: "Barak potrebbe rappresentare un sostituto adeguato di Fabian Ruiz. Su Mertens e Deulofeu…"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de 'Il Corriere dello Sport'.

Fabian, Salvione: "Barak potrebbe rappresentare un sostituto adeguato"

"Per quanto riguarda il Napoli, Fabian è finito nel mirino di alcune squadre di Premier: quale calciatore potrebbe sostituirlo? Per la qualità dal calciatore, credo sia difficile trovare un sostituto all'altezza di Fabian, Spalletti ha sempre elogiato questo calciatore per le sue doti. Antonin Barak, che ha ...

