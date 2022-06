Napoli | la lezione a Briatore | pizza gratis da Sorbillo - Cronaca - quotidiano net

(Di martedì 21 giugno 2022) Flavio, a sinistraiole napoletane Milano, 21 giugno 2022 - Quando si tratta diioli partenopei salgono in cattedra. Non si è fatta attendere la risposta dei napoletani a ...

Pubblicità

fanpage : Una lezione di pizza 'per spiegare come nasce la pizza e a quali costi'. E pizza gratis ai cittadini presenti. L'id… - vivinbaro : RT @Ci1812: Oggi da Sorbillo, pizzeria storica nel cuore di Napoli,saranno distribuite gratuitamente le mitiche pizze a portafoglio, quelle… - infoitinterno : Napoli, la lezione a Briatore: pizza gratis da Sorbillo - AntonioOpallo61 : RT @Ci1812: Oggi da Sorbillo, pizzeria storica nel cuore di Napoli,saranno distribuite gratuitamente le mitiche pizze a portafoglio, quelle… - eia58 : RT @Ci1812: Oggi da Sorbillo, pizzeria storica nel cuore di Napoli,saranno distribuite gratuitamente le mitiche pizze a portafoglio, quelle… -

Ma anon ci stanno e dicono che una margherita di qualità può essere venduta a prezzi contenuti. Sergio Miccú, presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, spiega: "Il problema non è a ...... nel centro storico di, dove la Margherita verrà venduta a quattro euro , quella "a portafoglio" sarà distribuita gratis ai cittadini e si terrà unaper spiegare come nasce questo ...nel cuore antico di Napoli, davanti alla storica pizzeria di Gino Sorbillo si terranno lezioni di pizza per spiegare come nasce una pizza e a quali costi e, naturalmente, gli assaggi saranno gratis.L'imprenditore difende i prezzi salati del suo Crazy Pizza: "Come fate a venderla a 4 euro". La risposta dei pizzaioli partenopei: "Ci offende per farsi pubblicità" ...