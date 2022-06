MotoGP: i motivi del fallimento Ducati in classe Regina (Di martedì 21 giugno 2022) A Borgo Panigale sorprendono ancora, sulla carta hanno costruito la moto migliore. Ma in testa al mondiale c’è ancora Quartararo. Com’è possibile? La sua Yamaha è nettamente inferiore rispetto alle Ducati. Un risultato curioso pensando anche al pilota, Pecco Bagnaia, impegnato a tirar fuori dalla sua moto tutte le prestazioni richieste per ben figurare nei circuiti del motomondiale. Il fallimento Ducati e il perché Bagnaia va giù per terra e il mondo Ducati crolla inesorabilmente. E’ la filastrocca che rincalza il Motomondiale 2022. Una conferma, anzi, che aggrava la pessima sensazione avuta l’anno scorso, ovvero avere moto migliore, ma non riuscire a vincere. Sembra un balletto maledetto, un sottile paradosso iniziato con il biennio di sogni infranti con Andrea Dovizioso, che ha portato la rottura un po’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 giugno 2022) A Borgo Panigale sorprendono ancora, sulla carta hanno costruito la moto migliore. Ma in testa al mondiale c’è ancora Quartararo. Com’è possibile? La sua Yamaha è nettamente inferiore rispetto alle. Un risultato curioso pensando anche al pilota, Pecco Bagnaia, impegnato a tirar fuori dalla sua moto tutte le prestazioni richieste per ben figurare nei circuiti del motomondiale. Ile il perché Bagnaia va giù per terra e il mondocrolla inesorabilmente. E’ la filastrocca che rincalza il Motomondiale 2022. Una conferma, anzi, che aggrava la pessima sensazione avuta l’anno scorso, ovvero avere moto migliore, ma non riuscire a vincere. Sembra un balletto maledetto, un sottile paradosso iniziato con il biennio di sogni infranti con Andrea Dovizioso, che ha portato la rottura un po’ ...

