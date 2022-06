Meteo Roma del 21-06-2022 ore 06:10 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino c’è lì del tutto soleggiati al pomeriggio isolati rovesci sui settori Alpini nessuna variazione altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora a cieli sereni al centro Al Sole pieno su tutti i settori Nel corso delle ore pomeridiane non sono attese variazioni di rilievo in serata ancora stabilità diffusa con assenza prevalente di nuvolosità al sud Al mattino c’è lì del tutto sereno instabile al pomeriggio con isolata e precipitazioni su Puglie settori appenninici di Calabria Sicilia in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora cieli sereni temperature minime stabile in calo su tutta la penisola massime stazionarie o in aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino c’è lì del tutto soleggiati al pomeriggio isolati rovesci sui settori Alpini nessuna variazione altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora a cieli sereni al centro Al Sole pieno su tutti i settori Nel corso delle ore pomeridiane non sono attese variazioni di rilievo in serata ancora stabilità diffusa con assenza prevalente di nuvolosità al sud Al mattino c’è lì del tutto sereno instabile al pomeriggio con isolata e precipitazioni su Puglie settori appenninici di Calabria Sicilia in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora cieli sereni temperature minime stabile in calo su tutta la penisola massime stazionarie o in aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro ...

