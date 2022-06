Massimo, massacrato a bastonate e ucciso a 63 anni: arrestate due persone (Di martedì 21 giugno 2022) Lo hanno ucciso a bastonate , in un terreno di sua proprietà. Così è morto Massimo Deidda , 63enne allevatore di Gergei (Sud Sardegna) , trovato cadavere ieri sera. Ci sono due arrestati, ma i ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) Lo hanno, in un terreno di sua proprietà. Così è mortoDeidda , 63enne allevatore di Gergei (Sud Sardegna) , trovato cadavere ieri sera. Ci sono due arrestati, ma i ...

