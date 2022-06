(Di martedì 21 giugno 2022) In Siria la povertà è sempre più grave. La responsabilità non è soltanto della crisi globale, la causa principale è la cannibalizzazione del paese da parte di Assad, che fa affari con petrolio, gas e droga. Leggi

Pubblicità

JacZan : Il regime siriano si finanzia con il racket e il narcotraffico - g_valenza : Il regime siriano si finanzia con il racket e il narcotraffico - laura_ceruti : @Dom90Vit @La_manina__ @MassimoCerani E la Turchia che ha sempre fatto il cacchio che vuole? Genocidio dei Curdi, i… - Ultron65 : RT @NamanTarcha: #Damasco Il Presidente siriano Assad sulla Pace con il regime israeliano: #Siria???? non cambierà la sua posizione finché ci… -

Internazionale

...energia elettrica al giorno attraverso la centrale di Deir Ammar che funzionerà poi a pieno',...evitare che le sanzioni statunitensi del Caesar Act contro le persone legate al presidente...La popolazione delle aree sotto il controllo delsi è dimezzata dall'inizio della ribellione nel 2011: il 90 per cento di loro vive in povertà e molti sopravvivono grazie agli aiuti stranieri ... Il regime siriano si finanzia con il racket e il narcotraffico In Siria la povertà è sempre più grave. La responsabilità non è soltanto della crisi globale, la causa principale è la cannibalizzazione del paese da parte di Assad, che fa affari con petrolio, gas e ...Lo studio "Disinformazione mortale", realizzato dall'associazione The Syria Campaign: "Attacchi ad attivisti, giornalisti, operatori umanitari, vittime di guerra. Governi e colossi dei social devono i ...