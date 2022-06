“Il mio grande crimine è aver studiato”: la lettera di Constance Pascal al fratello (Di martedì 21 giugno 2022) Una professionista, una psichiatra, una ricercatrice nel campo delle malattie mentali che ha rivoluzionato l’approccio alla cura dei pazienti psichiatrici, nonché una madre single in un’epoca in cui solo le donne non conformi non prendevano marito. Constance Pascal è stata tutto questo, e molto altro: una figura capace di lottare contro gli stereotipi e le leggi che riservavano l’accesso alla professione medica ai soli uomini e, grazie alla sua forza, una persona capace di cambiare il corso della storia della psichiatria. Eppure, per i suoi familiari non è stata altro che una delusione. Il mio grande crimine è aver studiato. Nella mia famiglia la mia educazione era considerata un ornamento inutile e costoso. Se fossi rimasta con mia madre e avessi sposato un ufficiale di cavalleria, la ... Leggi su robadadonne (Di martedì 21 giugno 2022) Una professionista, una psichiatra, una ricercatrice nel campo delle malattie mentali che ha rivoluzionato l’approccio alla cura dei pazienti psichiatrici, nonché una madre single in un’epoca in cui solo le donne non conformi non prendevano marito.è stata tutto questo, e molto altro: una figura capace di lottare contro gli stereotipi e le leggi che riservavano l’accesso alla professione medica ai soli uomini e, grazie alla sua forza, una persona capace di cambiare il corso della storia della psichiatria. Eppure, per i suoi familiari non è stata altro che una delusione. Il mio. Nella mia famiglia la mia educazione era considerata un ornamento inutile e costoso. Se fossi rimasta con mia madre e avessi sposato un ufficiale di cavalleria, la ...

