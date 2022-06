Gossip Uomini e Donne, appuntamento speciale per Ida Platano: Riccardo Guarnieri dimenticato? (Di martedì 21 giugno 2022) La stagione di Uomini e Donne non si è conclusa al meglio per Ida Platano, visto che la nota dama del trono over ha subito l’ennesima delusione dall’ex Riccardo Guarnieri, col quale era uscita di nuovo dopo due anni di lontananza. Ma ora le cose sembrano essere cambiate per Ida, che sembrerebbe aver archiviato una volta per tutte il capitolo Riccardo. Uomini e Donne, ex corteggiatrice accusata di essere una rovina famiglie: lei replica così Le malelingue sostengono che sia in vacanza con un calciatore sposato, ma la verità sarebbe differente Uomini e Donne, Ida Platano sorprende con un post A far ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 giugno 2022) La stagione dinon si è conclusa al meglio per Ida, visto che la nota dama del trono over ha subito l’ennesima delusione dall’ex, col quale era uscita di nuovo dopo due anni di lontananza. Ma ora le cose sembrano essere cambiate per Ida, che sembrerebbe aver archiviato una volta per tutte il capitolo, ex corteggiatrice accusata di essere una rovina famiglie: lei replica così Le malelingue sostengono che sia in vacanza con un calciatore sposato, ma la verità sarebbe differente, Idasorprende con un post A far ...

Pubblicità

ElisaDiGiacomo : Uomini e Donne: Matteo Ranieri non pubblica nessuna dedica per il compleanno di Valeria - sara_saretta___ : @solfa321 E parlo soprattutto di quelli che escono da uomini e donne che vengono presi in agenzie tutte uguali che… - tuttopuntotv : Ex corteggiatrice di Uomini e Donne al centro del gossip per un flirt importante #UominieDonne - ParliamoDiNews : Uomini e Donne: Ida Platano minacciata di morte | Gossip News Italia #idaplatano #mariadefilippi #UominieDonne… - Kristina_Claret : @uominiedonne #FUORIGEMMA !!!! #FUORIARMANDO !! Se questa anticipazione si realizzerà vi guarderò volentieri.… -