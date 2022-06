Giornata contro leucemie, delegazione Ail ricevuta da Mattarella (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) – Una delegazione dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemia-linfomi e mieloma, è stata ricevuta in udienza, presso la Prima Sala di Rappresentanza al Palazzo del Quirinale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma che si celebra oggi, per rinnovare l’impegno nel sostenere la ricerca scientifica e affiancare i pazienti con tumore del sangue e i loro familiari. Il capo dello Stato ha accolto il presidente Nazionale Ail, Pino Toro, il vicepresidente nazionale Marco Vignetti; i Consiglieri di Amministrazione in rappresentanza delle 82 Sezioni provinciali Ail; i componenti ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) – Unadell’Ail, l’Associazione italianale leucemia-linfomi e mieloma, è statain udienza, presso la Prima Sala di Rappresentanza al Palazzo del Quirinale, dal presidente della Repubblica Sergio. L’inè avvenuto nel pomeriggio di ieri, in occasione dellanazionale per la lotta, linfomi e mieloma che si celebra oggi, per rinnovare l’impegno nel sostenere la ricerca scientifica e affiancare i pazienti con tumore del sangue e i loro familiari. Il capo dello Stato ha accolto il presidente Nazionale Ail, Pino Toro, il vicepresidente nazionale Marco Vignetti; i Consiglieri di Amministrazione in rappresentanza delle 82 Sezioni provinciali Ail; i componenti ...

