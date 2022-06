Draghi si gioca tutto sulle armi all' Ucraina | momento chiave per la tenuta del governo

(Di martedì 21 giugno 2022) Ilalla prova del voto sulla risoluzione di maggioranza sull'. Il presidente del Consiglio Mariosarà oggi alle 15 in Senato per riferire al Parlamento in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. Il premier ribadirà il convinto sostegno dell'Italia a Kiev e la collocazione internazionale atlantista ed europeista del nostro Paese. Ma le acque della maggioranza restano agitate e oggi si capirà se l'esecutivo uscirà indebolito o rafforzato dal passaggio parlamentare. Lo scontro è sulla risoluzione che sarà votata dopo le comunicazioni del premier. Un'intesa ancora non c'è. Ma secondo quanto riferito nel pomeriggio da fonti parlamentari del Pd e del M5S non ci sarà una mozione presentata dai pentastellati. La risoluzione di maggioranza, messa a punto dal sottosegretario agli Affari Europei ...

Il governo Draghi si gioca il tutto per tutto in politica estera, in Parlamento, sull'Ucraina. Oggi è il giorno delle comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi al Senato sul Consiglio europeo che ...