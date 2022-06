De Maggio: “Via Fabian e Demme, Napoli tentato dal doppio colpo” (Di martedì 21 giugno 2022) Il Napoli può perdere sia Fabian Ruiz che Diego Demme, due giocatori che hanno avuto un impatto totalmente diverso con il gioco di Spalletti. Lo spagnolo è considerato indispensabile dal tecnico toscano, mentre il tedesco ha giocato molto poco. In queste ore si parla molto della Premier League interessata a Fabian Ruiz, con Arsenal e Newcastle che vorrebbero acquistare il giocatore. Ma dalla Premier fiutano anche aria di affare perché lo spagnolo va in scadenza nel 2023 e quindi potrebbe essere preso il prossimo anno a parametro zero. De Laurentiis per Fabian Ruiz chiede 30 milioni di euro, mentre per Demme si parla di 15 milioni di euro. Un bel tesoretto per il Napoli, che con qualche altra cessione eccellente può arrivare fino agli 80 milioni di euro. Secondo Valter ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022) Ilpuò perdere siaRuiz che Diego, due giocatori che hanno avuto un impatto totalmente diverso con il gioco di Spalletti. Lo spagnolo è considerato indispensabile dal tecnico toscano, mentre il tedesco ha giocato molto poco. In queste ore si parla molto della Premier League interessata aRuiz, con Arsenal e Newcastle che vorrebbero acquistare il giocatore. Ma dalla Premier fiutano anche aria di affare perché lo spagnolo va in scadenza nel 2023 e quindi potrebbe essere preso il prossimo anno a parametro zero. De Laurentiis perRuiz chiede 30 milioni di euro, mentre persi parla di 15 milioni di euro. Un bel tesoretto per il, che con qualche altra cessione eccellente può arrivare fino agli 80 milioni di euro. Secondo Valter ...

