Com'è essere la moglie di un viaggiatore nel tempo? Le tre vite di "Un amore senza tempo" (Di martedì 21 giugno 2022) Un amore senza tempo – titolo originale The Time Traveler’s Wife – ha avuto almeno tre vite. Nasce come un libro uscito nel 2001, poi diventato un film nel 2009 e infine una serie tv disponibile su Sky e Now Tv, sci-fi romance Hbo in sei episodi creato da Steven Moffat, già co-creatore di Sherlock e showrunner di cinque stagioni di Dottor Who. “Ogni momento è importante” recita il claim della serie ed è proprio la tematica del tempo che è al centro di questo racconto in cui troviamo la storia d’amore tra Claire e Henry. Il loro legame però è del tutto lontano dall’essere convenzionale poiché Henry è affetto da una sorta di patologia a causa della quale viaggia nel tempo in modo totalmente involontario ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Un– titolo originale The Time Traveler’s Wife – ha avuto almeno tre. Nasce come un libro uscito nel 2001, poi diventato un film nel 2009 e infine una serie tv disponibile su Sky e Now Tv, sci-fi romance Hbo in sei episodi creato da Steven Moffat, già co-creatore di Sherlock e showrunner di cinque stagioni di Dottor Who. “Ogni momento è importante” recita il claim della serie ed è proprio la tematica delche è al centro di questo racconto in cui troviamo la storia d’tra Claire e Henry. Il loro legame però è del tutto lontano dall’convenzionale poiché Henry è affetto da una sorta di patologia a causa della quale viaggia nelin modo totalmente involontario ...

emenietti : dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i giornali, non dovremmo parlare d’altro - LinoGuanciale : I rifugiati hanno diritto a essere protetti. Chiunque essi siano, da qualsiasi luogo provengano, sempre. Non esist… - matteosalvinimi : 'Senza risposte non andremo via dalla piazza, e la risposta DEVE ESSERE quella che diciamo noi: permesso di soggior… - arrogantdikhead : @Creep___Weirdo @mikipivot continuo stasera, ma non so quanto cambierà la situazione ad essere onesta - Gerardoritos_ : RT @newromantici: Si vabbè ma che cringe. È un essere umano può stare una giornata per strada a farsi i cazzi suoi senza gente che gli pian… -