Canzoni che non vanno via dalla testa | ecco l’incredibile rimedio per mandarle via ti lascerà a bocca aperta

Leggi su chesuccede

(Di martedì 21 giugno 2022) La musica è una grande compagna di vita per milioni di persone. E lo è stato soprattutto nel 2020, quando il 71% dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni intervistati dall’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), ha affermato che le nuove uscite dei loro artisti preferiti sono stati d’aiuto durante la pandemia. L'articolo proviene da CheSuccede.it.