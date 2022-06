Calcio: ufficiale, Ranocchia è del Monza (Di martedì 21 giugno 2022) Primo colpo dell'estate del Monza neopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea Ranocchia, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Lo ha confermato il club brianzolo, in una ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Primo colpo dell'estate delneopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Lo ha confermato il club brianzolo, in una ...

Pubblicità

gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Monza, ufficiale il primo colpo di mercato: ha firmato Ranocchia - QdSit : Se non è un ritorno al passato poco ci manca. In una nota ufficiale diffusa a mezzo stampa, infatti, il gruppo rapp… - qn_giorno : #Monza, ufficiale il primo colpo di mercato: ha firmato Ranocchia - fisco24_info : E' ufficiale, Ranocchia è del Monza: Contratto fino al 2024 per l'ex capitano dell'Inter -