Blanco finisce in ospedale: "Purtroppo ho avuto un incidente, devo restare a riposo" (Di martedì 21 giugno 2022) Blanco è stato vittima di un incidente e per questo ha dovuto annullare alcuni dei suoi spettacoli che si sarebbero dovuti tenere nei prossimi giorni. Per fortuna nulla di grave, dato che è stato lui stesso a comunicare questa situazione ai suoi fan. Il cantante ha pubblicato un video che lo ritrae in ospedale e ha spiegato: Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene). La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno, vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno, spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo.

