Benedetta Pilato, il crollo psicologico dopo l'impresa: lacrime e scuse. E l'intervistatore la salva (Di martedì 21 giugno 2022) L'oro ai mondiali a 17 anni è pesante. Lo sa Benedetta Pilato, splendida nella finale dei 100 metri rana, dove è arrivata davanti a tutti. Partita da Taranto ha messo in vasca tutta se stessa, partendo male, ma facendo una rimonta incredibile vincendo la gara di Budapest tra gli applausi del pubblico, in piedi per tributare l'impresa. Predestinata, Benedetta: a soli quattordici anni aveva debuttato in un mondiale, battendo il record della Pellegrini, poi i record e le medaglie, con la delusione della squalifica alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 rana per una sgambata irregolare. E con l'adrenalina a mille per quello che aveva appena fatto, una ragazza di soli 17 anni si è lasciata andare alle lacrime quando un giornalista di una tv straniera le ha chiesto semplicemente: "Come ti senti?". Ha risposto ...

ItaliaTeam_it : BENEDETTA PILATO CAMPIONESSA DEL MONDO NEI 100 RANA! ?????????????????????? #ItaliaTeam | @FINOfficial_ | #FINABudapest2022 - Coninews : BENEDETTAAAAAAAAA! ?? Ancora un magnifico trionfo #ItaliaTeam a Budapest! Benedetta #Pilato è CAMPIONESSA DEL MONDO… - LiaCapizzi : Non svegliateci ?? ORO di Benedetta Pilato nei 100 rana. A 17 anni non è più la specialista di una sola vasca (suo… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Benedetta Pilato, il crollo psicologico dopo l’impresa: lacrime e scuse. E l’intervistatore la salva - sofi394 : RT @roberta5995: La fottuta rivincita di Benedetta Pilato che se ne andò da tokyo massacrata dai social per aver cannato la sua unica gara… -