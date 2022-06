Aurora Ramazzotti soccorsa per un calo di pressione fa ironia sulla voci di gravidanza (Di martedì 21 giugno 2022) Brutto spavento per Aurora Ramazzotti, vittima di calo di pressione durante un aperitivo in compagnia della sua migliore amica, Sara Daniele. A raccontare la disavventura è stata proprio la conduttrice sulle sue storie Instagram, mentre si trovava sui Navigli di Milano. Vi raccomandiamo... La risposta di Aurora Ramazzotti a chi sospetta che sia incinta Sono bastate solo alcune foto con un presunto pancino sospetto e ancora una volta il popolo del web (e tanti giornali) si sono scatenati pensando c... Complice il caldo afoso che attanaglia tutta Italia, Aurora Ramazzotti ha avuto un malore, mentre si trovava in un locale della movida meneghina: ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 giugno 2022) Brutto spavento per, vittima dididurante un aperitivo in compagnia della sua migliore amica, Sara Daniele. A raccontare la disavventura è stata proprio la conduttrice sulle sue storie Instagram, mentre si trovava sui Navigli di Milano. Vi raccomandiamo... La risposta dia chi sospetta che sia incinta Sono bastate solo alcune foto con un presunto pancino sospetto e ancora una volta il popolo del web (e tanti giornali) si sono scatenati pensando c... Complice il caldo afoso che attanaglia tutta Italia,ha avuto un malore, mentre si trovava in un locale della movida meneghina: ...

