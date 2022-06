Alessandro Gassman sta con chi blocca il Grande Raccordo Anulare: «Sono giovani, ogni protesta è utile» (Di martedì 21 giugno 2022) Alessandro Gassmann, attore e regista romano, sta con gli attivisti che bloccano il Grande Raccordo Anulare. Ieri sul Gra è andata in scena una nuova protesta di Ultima Generazione, i cui volontari hanno fermato il transito di moto e automobili all’altezza dell’uscita 31. E oggi Gassman dice in un’intervista rilasciata a Clemente Pistilli per l’edizione romana di Repubblica che tifa per loro: «Mi schiero dalla parte dei più giovani che, come hanno fatto in questi giorni sul Gra, da anni stanno protestando per chiedere un cambio di passo nelle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. Gualtieri abbia il coraggio di fare anche scelte impopolari». Gassman dice di sentirsi «in linea con quei ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022)n, attore e regista romano, sta con gli attivisti cheno il. Ieri sul Gra è andata in scena una nuovadi Ultima Generazione, i cui volontari hanno fermato il transito di moto e automobili all’altezza dell’uscita 31. E oggidice in un’intervista rilasciata a Clemente Pistilli per l’edizione romana di Repubblica che tifa per loro: «Mi schiero dalla parte dei piùche, come hanno fatto in questi giorni sul Gra, da anni stannondo per chiedere un cambio di passo nelle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. Gualtieri abbia il coraggio di fare anche scelte impopolari».dice di sentirsi «in linea con quei ...

