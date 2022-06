Acquisto Osimhen, De Laurentiis indagato per falso in bilancio (Di martedì 21 giugno 2022) NAPOLI - Reato di falso in bilancio per l'Acquisto di Osimhen e di altri tre calciatori: Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. Lo stesso reato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 giugno 2022) NAPOLI - Reato diinper l'die di altri tre calciatori: Aurelio Deè stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. Lo stesso reato ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#Napoli, acquisto #Osimhen: Aurelio #DeLaurentiis indagato per falso in bilancio++++ - repubblica : Inchiesta della Procura di Napoli sull'acquisto di Osimhen: indagato De Laurentiis - fabri_692 : RT @sportface2016: +++#Napoli, acquisto #Osimhen: Aurelio #DeLaurentiis indagato per falso in bilancio++++ - PierinoSuperTru : RT @sportface2016: +++#Napoli, acquisto #Osimhen: Aurelio #DeLaurentiis indagato per falso in bilancio++++ - Cucciolina96251 : RT @sportface2016: +++#Napoli, acquisto #Osimhen: Aurelio #DeLaurentiis indagato per falso in bilancio++++ -