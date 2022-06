Windows, l’ultimo update va scaricato subito: ecco perché (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo le critiche Microsoft corre ai ripari: pubblicato, all’interno dell’ultimo “patch tuesday”, l’aggiornamento che risolve la grave vulnerabilità sfruttata dagli hacker cinesi. Negli scorsi giorni Microsoft è stata aspramente criticata per aver sottovalutato la vulnerabilità di Windows chiamata “Follina”, nome derivante dal prefisso 0438 (lo stesso del Comune di Follina, in provincia di Treviso) trovato dai ricercatori di sicurezza in un file usato da hacker cinesi per sfruttare il bug e attaccare i computer. Ora, per fortuna, Microsoft è corsa ai ripari. Follina è una vulnerabilità “low interaction remote code execution”. Un bug, cioè, che può essere sfruttato da remoto da un hacker anche con una interazione minima da parte dell’utente: non deve fare quasi niente per “aprire la porta” all’attaccante, basta che visualizzi l’anteprima di un documento ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo le critiche Microsoft corre ai ripari: pubblicato, all’interno del“patch tuesday”, l’aggiornamento che risolve la grave vulnerabilità sfruttata dagli hacker cinesi. Negli scorsi giorni Microsoft è stata aspramente criticata per aver sottovalutato la vulnerabilità dichiamata “Follina”, nome derivante dal prefisso 0438 (lo stesso del Comune di Follina, in provincia di Treviso) trovato dai ricercatori di sicurezza in un file usato da hacker cinesi per sfruttare il bug e attaccare i computer. Ora, per fortuna, Microsoft è corsa ai ripari. Follina è una vulnerabilità “low interaction remote code execution”. Un bug, cioè, che può essere sfruttato da remoto da un hacker anche con una interazione minima da parte dell’utente: non deve fare quasi niente per “aprire la porta” all’attaccante, basta che visualizzi l’anteprima di un documento ...

