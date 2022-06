Ucraina | Malpezzi | ' nessuno indebolisca credibilità governo'

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Io ho visto la serietà con cui le forze politiche di maggioranza si sono avvicinate a questo appuntamento e si sono confrontate e, al netto delle differenze e delle possibili discussioni, penso che l'obiettivo sia comune per tutti. Per questo sono convinta chevoglia indebolire ile ladel nostro Paese a livello internazionale”. Così la presidente dei senatori del Pd Simonaai microfoni del GrRai, prima della riunione di maggioranza sulla risoluzione in vista del Consiglio europeo.

Essere a fianco dell'esecutivo non nuocerà al Pd Simona, martedì prossimo al Senato il ... Ritiene che l'elettorato dem stia con la dirigenza del partito sulla questione"Il Pd, con i ...Così su Facebook la presidente dei senatori del Pd SimonaCosì la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi ai microfoni del GrRai, prima della riunione di maggioranza sulla risoluzione in vista del Consiglio europeo.Malpezzi (Pd): il Movimento è in una fase complessa. Tempi diversi rispetto al governo Monti. Essere a fianco dell’esecutivo non nuocerà al Pd ...