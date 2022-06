Telegram diventa (anche) Premium: le differenze tra l’app base e quella in abbonamento (Di lunedì 20 giugno 2022) Le prime indiscrezioni erano trapelate alla fine dello scorso anno e ora Telegram Premium è una realtà, con tanto di costo di abbonamento mensile e nuove funzionalità che distinguono questo pacchetto dall’opzione base (che resta gratuita). Perché nel corso degli ultimi mesi, la chat nata nel 2013 della mente dei fratelli Nikolaj e Pavel Durov – che in precedenza avevano creato il social network russo VK (VKontakte) – ha goduto di un improvviso successo (anche per via delle critiche mosse a WhatsApp e alle polemiche sulla gestione dei dati personali da parte di Meta) e ora, secondo i piani dell’azienda, è arrivato il momento di monetizzare attraverso la fidelizzazione dell’utente. LEGGI anche > In una chat Telegram si vendono a 1200 dollari i dati di milioni di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 giugno 2022) Le prime indiscrezioni erano trapelate alla fine dello scorso anno e oraè una realtà, con tanto di costo dimensile e nuove funzionalità che distinguono questo pacchetto dall’opzione(che resta gratuita). Perché nel corso degli ultimi mesi, la chat nata nel 2013 della mente dei fratelli Nikolaj e Pavel Durov – che in precedenza avevano creato il social network russo VK (VKontakte) – ha goduto di un improvviso successo (per via delle critiche mosse a WhatsApp e alle polemiche sulla gestione dei dati personali da parte di Meta) e ora, secondo i piani dell’azienda, è arrivato il momento di monetizzare attraverso la fidelizzazione dell’utente. LEGGI> In una chatsi vendono a 1200 dollari i dati di milioni di ...

