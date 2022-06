Taglio 10mila cattedre, Bianchi: “Potevano essere 130mila”. Rispondono i sindacati: “Persa occasione per eliminare classi da 30 alunni. Si governa con la calcolatrice” (Di lunedì 20 giugno 2022) Riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, con il Taglio di quasi 10mila cattedre che finanzierà la scuola di alta formazione. Un punto del testo di riforma che non è andato giù ai sindacati, tanto da renderlo oggetto di sciopero giorno 30 maggio 2022. Il Ministro oggi è tornato sull'argomento durante un intervento a Skytg24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022) Riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, con ildi quasiche finanzierà la scuola di alta formazione. Un punto del testo di riforma che non è andato giù ai, tanto da renderlo oggetto di sciopero giorno 30 maggio 2022. Il Ministro oggi è tornato sull'argomento durante un intervento a Skytg24. L'articolo .

