Strepitoso Thomas Ceccon | oro nei 100 metri dorso ai Mondiali

(Di lunedì 20 giugno 2022) Aidi Budapest l'azzurro batte Murphy e Armstrong. La felicità del 21enne vicentino: "Oggi non ce n'era per nessuno"

BUDAPEST (Ungheria) - Uno strepitoso Thomas Ceccon frantuma il record del mondo (51"60) e, ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022, conquista il primo oro italiano nella storia dei 100 dorso in questa manifestazione. Il 21enne azzurro tocca in 51"60 precedendo gli statunitensi Ryan Murphy e Armstrong.