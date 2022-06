Serie A: Buffon: “Di Mara sarà Maradona in questa Serie A” (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 13:52:54 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Serie A appena arrivata in redazione: Eil portiere italiano Gianluigi Buffon ha assicurato che l’argentino ngel Di Mara, ancora senza squadra e gol della Juventus, “sarebbe stato Maradona in questa Serie A”. “Di Mara nel campionato italiano sarà come Maradona, vuoi dire? Oggi la Serie A è impoverita a livello tecnico e Ángel ha qualità da vendere. Supera gli avversari con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo a fare assist, corre per tutto il campo e può ricoprire più ruoli. In poche parole: è un calciatore”, ha dichiarato ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 13:52:54 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamonews sullaA appena arrivata in redazione: Eil portiere italiano Gianluigiha assicurato che l’argentino ngel Di, ancora senza squadra e gol della Juventus, “sarebbe statodona inA”. “Dinel campionato italianocomedona, vuoi dire? Oggi laA è impoverita a livello tecnico e Ángel ha qualità da vendere. Supera gli avversari con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo a fare assist, corre per tutto il campo e può ricoprire più ruoli. In poche parole: è un calciatore”, ha dichiarato ...

