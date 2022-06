(Di lunedì 20 giugno 2022) Il fenomeno, mette in chiaro, "non è imputabile alla carta Smeraldo: leggo commenti inadeguati. Quando si cambiano le abitudini non ho dubbi che ci sia del disagio. Vanno bene le critiche e, se ...

Pubblicità

TfnWeb : VIDEO – Rifiuti abbandonati e discariche abusive - Nutizieri : Rifiuti abbandonati in strada, il Pd chiede la linea dura. Franco Cima: 'E' reato' - GemmaSuraci : RT @luca_diegidio: Ancora incendi sulla #Nettunense prossimità Ariccia. Erba alta, sterpaglie e terreni abbandonati con rifiuti e manufatti… - amperinelli : RT @luca_diegidio: Ancora incendi sulla #Nettunense prossimità Ariccia. Erba alta, sterpaglie e terreni abbandonati con rifiuti e manufatti… - Roberto24479120 : RT @luca_diegidio: Ancora incendi sulla #Nettunense prossimità Ariccia. Erba alta, sterpaglie e terreni abbandonati con rifiuti e manufatti… -

CittaDellaSpezia

Ma va ribadito, senza alcun dubbio, che abbandonare iè incivile, è sbagliato e non è un gesto di ribellione all'amministrazione, ma è un reato". Tra l'altro, "le aree ecologiche funzionano ...Atc: 'Ritiro gratuitoda parte di Amiat' " Ricordiamo che per lo smaltimento dei" fanno sapere da Atc - è disponibile un servizio di ritiro gratuito da parte di Amiat per ... Rifiuti abbandonati, gli spezzini ci cascano sempre. A maggio quattro sanzioni al giorno Livorno, sono state lasciate in via Lamarmora insieme a un sacco nero dei rifiuti. L'associazione: «L’inciviltà non si ferma neanche qui» ...Più controlli e pugno duro contro chi abbandona i rifiuti fuori dai cassonetti, perchè "è un reato". A invocare il giro di vite a Bologna è il pd per bocca del consigliere comunale Franco Cima, oggi i ...