Rescinde e va al Milan | c’è l’ex Inter per Pioli

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il calciomercato delpassa anche dai colpi a zero: occasione dal top club, così può firmare con la società campione d’Italia Saranno settimane bollenti per ildi Stefano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Romaaaa_22 : @MercatoAsRoma1 E altre cessioni? Tipo kluivert veretout Felix under Pau lopez...Olsen la piazzato santon rescinde… -

WilliamHillNews

Rimane nelB fino al 1998, anno in cui inizia la sua avventura professionistica nelle file ... A fine stagioneil contratto con il Napoli e decide di rimanere nel club rumeno, dove ...... che lo ha fatto esordire in Serie A ai tempi del. Nella stagione appena conclusa il ... Zanetticol Venezia, lo aspetta l'Empoli (Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) Era solo ... Rafael Leao: carriera e successi del calciatore I rossoneri attendono per Zaniolo e Botman. Ospina e Mertens salutano il Vesuvio. L'Atalanta cerca il sostituto di Muriel ...In tanti se lo ricordano per la sua esperienza con la casacca del Milan (due stagioni dal 2014 al 2016). Diego Lopez, classe 1981, ha appena rescisso il suo contratto con l'Espanyol, suo club nelle ul ...