Pistoia: reddito di cittadinanza non dovuto, 50 persone denunciate, anche spacciatori di droga (Di lunedì 20 giugno 2022) La Gdf ha individuato e denunciato a Pistoia 50 persone per aver indebitamente percepito il 'reddito di cittadinanza" per un importo complessivo pari a 406.553 euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 giugno 2022) La Gdf ha individuato e denunciato a50per aver indebitamente percepito il 'di" per un importo complessivo pari a 406.553 euro L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

fattoquotidiano : Pistoia, 50 persone denunciate dalla Guardia di Finanza per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza - Agenzia_Ansa : La Guardia di Finanza ha individuato e denunciato a Pistoia 50 persone per avere indebitamente percepito il reddito… - FirenzePost : Pistoia: reddito di cittadinanza non dovuto, 50 persone denunciate, anche spacciatori di droga - Zellyback : A Pistoia spacciatori percepivano il reddito di cittadinanza....??..... - Marc_OTSS : RT @fattoquotidiano: Pistoia, 50 persone denunciate dalla Guardia di Finanza per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza ht… -