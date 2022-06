Paramount + arriva a settembre in Italia con tante serie esclusive

(Di lunedì 20 giugno 2022)+, il servizio streaming diGlobal (NASDAQ: PARA, PARAA) sta perre in. Il prossimosbarcherà in madrepatria con oltre 8000 ore di contenuti disponibili fin dal primo lancio. L’espansione del servizio SVOD non si ferma all’. A dicembre arriverà anche in Francia, Germania, Svizzera, e Austria. Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, MIddle East & Africa ha così commentato: “Il lancio di+ inrafforza il nostro posizionamento nel segmento dello streaming, arricchendo e completando il nostro vasto ecosistema che vanta così due piattaforme OTT e i nostri canali lineari, pay e FTA”.+ ...

Mattiabuonocore : Paramount + arriva a settembre. Ecco cosa vedremo -

Anche Bosé sarà disponibile su+: la nuova serie biopic in sei puntate sulla vita del cantante e attore spagnolo prodotta da Shine Iberia, Banijay Iberia ed Elefantec Global per VIS. 10 film ...Nel 2009il reboot del film classico, che ottiene l'Oscar® per il miglior trucco, STAR TREK "... I film sono stati prodotti daPictures e sono distribuiti a livello internazionale da ...Manca poco all’arrivo in Italia di Paramount+. Il servizio streaming di Paramount Global arriverà in Italia il prossimo settembre. L’espansione del servizio SVOD coinvolgerà anche Francia, Germania, ...Il servizio di streaming Paramount+ arriva in Italia a settembre con una vasta serie di esclusive per un pubblico di ogni età. Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARA ...