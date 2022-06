Netflix, due attori morti sul set di «The Chosen One», scatta la denuncia (Di lunedì 20 giugno 2022) , ma Netflix dichiara che l’incidente è avvenuto fuori dal set Due attori sono morti sul set di «The Chosen One», una serie prodotta dalla piattaforma streaming Netflix. Le due vittime Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (alias Paco Mufote) sono decedute in un incidente stradale, mentre raggiungevano il set. Secondo le prime indiscrezioni, i due erano a bordo di un furgone che si è ribaltato in un’area deserta, nei pressi del set. Nell’incidente sono rimaste ferite altre sei persone. Secondo “The Daily Best”, gli amici delle due vittime avrebbero puntato il dito contro la produzione, denunciando la mancata sicurezza in fatto di trasporto e logistica, definiti scadenti. Leggi anche: ELISABETTA CANALIS, PRIMO INCONTRO DI KICKBOXING E PRIMA VITTORIA SUL RING Sembra, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022) , madichiara che l’incidente è avvenuto fuori dal set Duesonosul set di «TheOne», una serie prodotta dalla piattaforma streaming. Le due vittime Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (alias Paco Mufote) sono decedute in un incidente stradale, mentre raggiungevano il set. Secondo le prime indiscrezioni, i due erano a bordo di un furgone che si è ribaltato in un’area deserta, nei pressi del set. Nell’incidente sono rimaste ferite altre sei persone. Secondo “The Daily Best”, gli amici delle due vittime avrebbero puntato il dito contro la produzione,ndo la mancata sicurezza in fatto di trasporto e logistica, definiti scadenti. Leggi anche: ELISABETTA CANALIS, PRIMO INCONTRO DI KICKBOXING E PRIMA VITTORIA SUL RING Sembra, ...

