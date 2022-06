Morata | dall’Inghilterra non hanno dubbi | la sua prossima destinazione!

(Di lunedì 20 giugno 2022) La Juve ha preferito non riscattarlo, ma Alvaronon rimarrà neanche all’Atletico Madrid, che ha già una nuova pretendente per lui direttamente: l’Arsenal di Mikel Arteta, alla disperata ricerca di una punta dopo l’addio di Alexandre Lacazette, I londinesi avrebbero messo nel mirino diversi bomber, fra i tanti anche il romanista Tammy Abraham e Gabriel Jesus del City. Piste però difficilmente percorribili, a differenza di quella che porterebbe all’attaccante spagnolo.Arsenal Juventus Come riferito dal quotidiano britannico Mirror, i gunners stanno dunque monitorando molto attentamente la situazione legata al n°9 spagnolo. Pedina importante della scorsa stagione per la Juve di Max Allegri,ha collezionato ben 42 presenze complessive, condite da 12 gol e 9 ...

Nel frattempo, Alvarotorna a Madrid in attesa di novità ... Il discorso è slegato'affare Lukaku: sui giocatori si ...Cappello - Redazione Di Marzio) L'Atalanta guarda inper ...Sono tanti i nodi da sciogliere in casa bianconera: perbisognerà discutere con l'Atletico Madrid e nel frattemposono arrivate sirene per De Ligt, ma la Juve non cederà ... Juve, sirene inglesi per Morata: l'Arsenal stuzzica lo spagnolo - Sportmediaset