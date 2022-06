Mondiali di nuoto | ancora un oro per l’Italia | Benedetta Pilato trionfa nei 100 metri rana

Pubblicità

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - repubblica : Mondiali di nuoto, Nicolo' Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana - VVezzali : Dopo #Berrettini nel #tennis??, #Raffaeli nella #ginnasticaritmica ???????, la domenica si tinge sempre più di azzurro… - LUIGIVACCARO5 : Mondiali nuoto Budapest 2022, oro e record del mondo per Ceccon nei 100 dorso - - glooit : Mondiali nuoto: Pilato, stracontenta per vittoria sorprendente leggi su Gloo -

Piovono ori sulla spedizione azzurra aidigrazie a Thomas Ceccon e Benedetta Pilato . Ceccon ha vinto la finale dei 100 dorso stabilendo il nuovo record del mondo sulla distanza. Il 21enne di Thiene ha fermato il cronometro ...Show Italia aidia Budapest. Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro con il record del mondo di nella finale dei 100 metri dorso . Il 21enne azzurro tocca in 51'60 precedendo gli statunitensi Ryan ...Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro con il record del mondo di nella finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto a Budapest. «Non so, devo ancora realizzare, 51" 60 è tanta roba, non lo vole ...Semplicemente storica. Si può defiinire così la spedizione azzurra del nuoto ai mondiali natatori in corso in quel di Budapest che oggi, dopo l'oro ...