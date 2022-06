Milan | Scaroni | ' Non ho dubbi sul fatto che Maldini e Massara rinnoveranno' - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni: 'Il rinnovo di #Maldini e Massara? Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubb… - sportface2016 : #Milan, #Scaroni: 'Contratto #Maldini-#Massara? Rapporti eccellenti, ci sarà un accordo' - Rossonero__1899 : RT @MarcoR222: Scaroni di Milan parla poco ma quando lo fa pialla tutti con grande classe. - papispagna : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Occasioni sfumate sul mercato? Mi sembrano chiacchiere, al Milan siamo più riservati di altri' - _sseraphic : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Occasioni sfumate sul mercato? Mi sembrano chiacchiere, al Milan siamo più riservati di altri' -

Milano, 20 giugno 2022 " La settimana che è appena cominciata sarà decisamente importante in casa delche deve risolvere diverse questioni piuttosto importanti, che sono al momento sul ...Leggi anche -: "Massara e Maldini rinnoveranno, non ho dubbi"Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento e ha parlato così del futuro di Leao: “E’ incedibile Non parlo mai di questi temi, non voglio fare inva ...ROMA (ITALPRESS) – “Il sogno ora è fare bene in Champions. Lo scorso anno siamo stati eliminati al primo turno, quest’anno ci poniamo l’obiettivo di fare meglio e riportare il Milan a competere. Non d ...