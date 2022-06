Massimo Bochicchio morto in un incidente: è giallo (Di lunedì 20 giugno 2022) Si indaga sulla morte di Massimo Bochicchio, il broker morto in un incidente in moto lungo la via Salaria. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto della sua Bmw, avvenuto durante un permesso di due ore che gli erano concesse per uscire dagli arresti domiciliari. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Si indaga sulla morte di, il brokerin unin moto lungo la via Salaria. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto della sua Bmw, avvenuto durante un permesso di due ore che gli erano concesse per uscire dagli arresti domiciliari. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato. L'articolo proviene da Inews24.it.

