"Mai visti più di 35°C così a lungo": gli esperti temono Caronte (Di lunedì 20 giugno 2022) È caldo record non soltanto nei valori massimi di temperatura ma anche per la durata dei giorni al di sopra di una certa soglia: ecco la preoccupazione per Caronte e cosa succedeva fino a 20 anni fa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) È caldo record non soltanto nei valori massimi di temperatura ma anche per la durata dei giorni al di sopra di una certa soglia: ecco la preoccupazione pere cosa succedeva fino a 20 anni fa

Pubblicità

Corriere : Caronte, la terza ondata di calore che preoccupa gli esperti: «Mai visti 12 giorni di fila sopra i 35°» - marialauraloi : @IlariaBifarini @info_longo Vaccinista son sempre stata anch'io, fino all'imposizione di questo, quanto meno sospet… - lacittanews : di Paolo Virtuani Gli impulsi di aria bollente sempre più forti e prolungati. Ciò che preoccupa di più non è il pi… - TooMuchNiki : Wa i film dello studio ghibli al cinema di nuovo ???? potrei piangere io manco li ho mai visti in italiano questa è l… - cuorenoir : @Viola51872594 @MadameA02 Avevamo 20 anni e non ci spaventava nulla. Ma soprattutto si imparava qualcosa che sui li… -