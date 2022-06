Pubblicità

repubblica : M5S, riunione d'emergenza: oggi la decisione sull'espulsione di Di Maio - TV7Benevento : **M5S: riunione Esteri e Politiche Ue su risoluzione, testo con resto maggioranza** - - ailinon80 : RT @apri_la_mente: Ieri alla riunione condominiale del m5s non hanno deciso qualcosa? - martinoloiacono : N.essuna risoluzione di bandiera, ma un testo condiviso con il resto della maggioranza. Questa la decisione emersa… - InfoMiniera : Siamo live su Twitch! Ivan_Grieco DOMANI DRAGHI in PARLAMENTO su ARMI UCRAINA, DI MAIO ESPULSO dal M5S?, ATTIVISTI… -

Il leader, Giuseppe Conte , durante laconvocata d'urgenza per discutere dell'accaduto, si ... E, alla fine, deve mediare tra l'ala più dura del, secondo cui il ministro degli Esteri si ...BOTTA E RISPOSTA "Stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti, titolari anche di ...NOTTURNA E' durata oltre quattro ore lanotturna del consiglio nazionale del ...Resta altissima la tensione dopo il Consiglio nazionale e notturno del M5s, convocato da Conte per discutere delle critiche di Luigi Di Maio al no all'invio delle armi in Ucraina. Al termine della ...Il senatore Gregorio De Falco commenta gli scontri all’interno del M5s, che ieri hanno portato il leader Giuseppe Conte a convocare ...