“Lucas Leiva ha trovato l’accordo con il Gremio”

(Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA -ha salutato la Lazio, contratto in scadenza il 30 giugno. Futuro in Brasile, in patria vuole chiudere la carriera. E secondo GauchaZH, il centrocampista sarebbe finalmente ad un ...

ROMA -ha salutato la Lazio, contratto in scadenza il 30 giugno. Futuro in Brasile, in patria vuole chiudere la carriera. E secondo GauchaZH, il centrocampista sarebbe finalmente ad un passo ...... rilevante dal punto di vista tecnico, Marcos Antonio potrà offrire ordine al reparto di riferimento, non facendo peraltro rimpiangere l'esperto, di ritorno al Gremio. Ecco dunque il ...Calciomercato Serie A / Italiano rinnova con la Fiorentina. Maggiore in rottura con lo Spezia, il Bologna attende ...Secondo i media brasiliani il centrocampista in scadenza di contratto sarebbe pronto a far ritorno nel suo club d’origine ...