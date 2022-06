Lazio | chi è Marcos Antonio il nuovo regista di Sarri

(Di lunedì 20 giugno 2022)è atterrato lunedì mattina all’aeroporto di Roma Fiumicino pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia della. Il centrocampista brasiliano arriva in biancoceleste a titolo definitivo dallo Shakhtar Donetsk per 8 milioni di euro più 2 di bonus. Firma un contratto quinquennale a 900 mila euro a salire, fino a raggiungere circa 1,4 milioni. Ad accoglierlo una rappresentanza del club, prime foto di rito e tanti sorrisi. Dopo le visite mediche di rito ci sarà la firma sul contratto e l’ufficializzazione del primo acquisto della nuovadi. Il brasiliano arriva in Italia dopo mesi difficili, vissuti in Brasile senza giocare a causa dello scoppio della guerra in Ucraina e il conseguente stop del Campionato. Una situazione che ha facilitato l’addio allo Shakhtar e ...

