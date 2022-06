Iveco Bus produrrà in Italia, green a Torino e Foggia (Di lunedì 20 giugno 2022) Iveco Bus tornerà a produrre autobus in Italia. I siti interessati dal progetto sono quelli di Torino e di Foggia, oggi specializzati nella produzione di motori industriali a combustione interna. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022)Bus tornerà a produrre autobus in. I siti interessati dal progetto sono quelli die di, oggi specializzati nella produzione di motori industriali a combustione interna. ...

Pubblicità

leonDuuxx : Iveco Bus tornerà a produrre in Italia - Industria Questa è la bellezza dell’Italia..!! - fisco24_info : Iveco Bus produrrà in Italia, green a Torino e Foggia: Grazie a fondi Pnrr, aveva smesso nel 2011. Previste assunzi… - formichenews : Iveco riporta la produzione di bus in Italia. Il bentornato di Giorgetti ?? - solomotori : Iveco Bus tornerà a produrre in Italia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Iveco Bus tornerà a produrre in Italia, uno dei siti sarà a Torino -