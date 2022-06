Guai in vista per Eto'o: condannato a 22 mesi per frode fiscale (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel periodo tra il 2006 e il 2009, quando vestiva la maglia del Barcellona, Eto'o ha sottratto al fisco spagnolo quasi 4 milioni di euro. Lui si difende: "Ero un bambino ma pagherò" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel periodo tra il 2006 e il 2009, quando vestiva la maglia del Barcellona, Eto'o ha sottratto al fisco spagnolo quasi 4 milioni di euro. Lui si difende: "Ero un bambino ma pagherò"

