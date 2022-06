(Di lunedì 20 giugno 2022) Ildel trasporto ferroviario merci, previsto dal nuovo Piano industriale delle Fs, potrebbe permettere di togliere dallacirca 4 milioni di Tir in dieci anni. Lo afferma l'...

Affaritaliani : Fs, Strisciuglio: con potenziamento cargo -4 mln Tir su strada -

... 40 mila assunzioni e una quota importantissima, conclude, sarà riservata alla Logistica. Per questo Mercitalia Logistic è impegnata sulla formazione di nuove competenze collaborando...Dopo l'incontro avvenuto a Romala stampa ei 100 Ambassador - lavoratrici e lavoratori ... che insieme a Vera Fiorani, AD di RFI, Luigi Corradi, AD di Trenitalia, Gianpiero, AD di ... Il nuovo Piano Fs prevede, nei 10 anni, 40 mila assunzioni e una quota importantissima, conclude Strisciuglio, sarà riservata alla Logistica. Per questo Mercitalia Logistic è impegnata sulla ...