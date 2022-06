Francesca, scomparsa a Firenze: ritrovata grazie alle ricerche col drone. Era in stato confusionale (Di lunedì 20 giugno 2022) Lieto fine, a Firenze , grazie alla tecnologia più sofisticata. Francesca F., 67enne scomparsa da ieri a Borgo San Lorenzo , è stata ritrovata viva grazie ad un drone dotato di un particolare software. Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) Lieto fine, aalla tecnologia più sofisticata.F., 67enneda ieri a Borgo San Lorenzo , è statavivaad undotato di un particolare software.

