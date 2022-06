Fico: “Non c’è nessun Conte-Di Maio ma, al massimo, Movimento-Di Maio” (Di lunedì 20 giugno 2022) NAPOLI – “Non c’è nessun Conte-Di Maio, state sbagliando prospettiva. L’unica cosa che c’è è, al massimo, Movimento-Di Maio perché attaccare il M5s su posizioni che non sono in discussione dispiace a tutta la comunità del Movimento. È questo il punto”. Così ha detto ai giornalisti, a Napoli, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico (foto), sulle frizioni all’interno del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 giugno 2022) NAPOLI – “Non c’è-Di, state sbagliando prospettiva. L’unica cosa che c’è è, al-Diperché attaccare il M5s su posizioni che non sono in discussione dispiace a tutta la comunità del. È questo il punto”. Così ha detto ai giornalisti, a Napoli, il presidente della Camera dei Deputati Roberto(foto), sulle frizioni all’interno del5 Stelle. L'articolo L'Opinionista.

