Calciomercato Napoli | da Deulofeu a Dzeko passando per la confessione di Koulibaly agli amici

Pubblicità

anperillo : Oggi quanto potrebbero valere???E quante squadre al mondo ?? potrebbe vantare una linea d’attacco più forte? ??… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - tuttonapoli : Da Verona - Barak, è calato il silenzio: troppa distanza tra Hellas e Napoli - NapoliFCNews : Deulofeu-Napoli, piano-B in caso di addio di Mertens: l’Udinese fissa il prezzo #Napoli #SSCNapoli… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, #Politano: “Futuro? Deciderò dopo le vacanze” ?? Le dichiarazioni dell’attaccante #LeBombeDiVlad #LBDV #Calc… -

NapoliToday

Commenta per primo L' Arsenal vuole un nuovo attaccante e i nomi in cima alla lista sono Gabriel Jesus del Manchester City e Victor Osimhen del. Secondo Super Deporte , i Gunners hanno individuato in Raul de Tomas, attaccante spagnolo dell'Espaynol , il profilo giusto nel caso non arrivassero le prime scelte.Quanto al difensore senegalese in bilico a, "la Juve sta cercando un difensore forte e importante per sostituire Giorgio Chiellini che lascerà il calcio italiano. Servirà una pedina di livello. Calciomercato - Napoli, se parte Demme rispunta l'idea Berge: operazione in stile Anguissa Un calciatore che potrebbe dire addio è Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro non avrebbe accettato la nuova proposta.Il Napoli è vicinissimo a chiudere con l’Udinese per Gerard Deulofeu. Luciano Spalletti, intanto, ha in mente un nuovo ruolo per lo spagnolo. Sia la distanza con Dries Mertens per il suo rinnovo del ...